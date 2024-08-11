Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 430 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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