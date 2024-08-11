3 гроша 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 430 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2023.

Сохранность VF (3) F (1)