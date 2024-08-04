Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1500 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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