3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1500 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность VF (6)