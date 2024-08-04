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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1500 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (2)
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 3 гроша 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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