Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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