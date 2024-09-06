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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 15 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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