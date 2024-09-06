Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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