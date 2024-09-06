Полугрош (1/2 гроша) 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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