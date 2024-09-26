Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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