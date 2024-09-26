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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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