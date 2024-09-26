Полугрош (1/2 гроша) 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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