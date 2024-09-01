Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1796 года A "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
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