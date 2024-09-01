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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1796 года A "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1796 года A "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1796 года A "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком A. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 19500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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