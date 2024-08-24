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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Шеляг 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Шеляг 1796 года E "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Шеляг
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Кёнигсберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1796 E "Южная Пруссия" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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