Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Шеляг
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Кёнигсберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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