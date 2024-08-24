Шеляг 1796 года E "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком E. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Кёнигсбергском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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