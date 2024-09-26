Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал Шеляг
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2567 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
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