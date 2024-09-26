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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - Шеляг 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - Шеляг 1796 года B "Южная Пруссия" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал Шеляг
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2567 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Шеляг 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1796 B "Южная Пруссия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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