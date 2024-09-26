Шеляг 1796 года B "Южная Пруссия" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2567 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность XF (1) VF (1)