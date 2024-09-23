3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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