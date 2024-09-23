Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)

Разновидность: Серебро

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,58 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1796
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
3057 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1796 "Южная Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Прусского правления Монеты Польши 1796 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск