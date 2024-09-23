Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1796 года B "Южная Пруссия". Серебро (Польша, Прусское правление)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 9,58 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1796
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1796 года "Южная Пруссия" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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