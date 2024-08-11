1 грош 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5900 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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