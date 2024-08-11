Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1816 года B "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 1 грош 1816 года B "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5900 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (2)
  • PDA & PGN (1)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Stare Monety (8)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (5)
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1816 "Великое княжество Познанское" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Прусского правления Монеты Польши 1816 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск