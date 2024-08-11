Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5900 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Дата 14 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность F
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
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