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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1816 года

Монеты Великого Княжества Познанского

Аверс
Реверс
3 гроша 1816 A Великое княжество Познанское
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1816 B Великое княжество Познанское
Средняя цена 190 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 грош 1816 A Великое княжество Познанское
Средняя цена 40 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 грош 1816 B Великое княжество Познанское
Средняя цена 45 $
Продажи
0 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1816 IB
Средняя цена 550 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
10 грошей 1816 IB
Средняя цена 95 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 злотых 1816 IB Большая голова
Средняя цена 260 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
5 грошей 1816 IB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 71

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1816 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1816 IB Короткий хвост
Средняя цена 55 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 грош 1816 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
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