3 гроша 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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