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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1816 года B "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление Реверс монеты - 3 гроша 1816 года B "Великое княжество Познанское" - цена монеты - Польша, Прусское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Прусское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Вроцлав
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1816 B "Великое княжество Познанское" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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