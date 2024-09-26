Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1816 года B "Великое княжество Познанское" (Польша, Прусское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Прусское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Вроцлав
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1816 года "Великое княжество Познанское" со знаком B. Это медная монета периода Прусского правления отчеканена на Вроцлавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 19000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 14 мая 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 1 марта 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
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Дата 7 мая 2023
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Дата 5 апреля 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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