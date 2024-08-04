10 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6184 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность UNC (5) AU (3) XF (18) VF (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (1) VF30 (1) Сервис PCGS (3) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Künker (3)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (5)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Rare Coins (1)

Stare Monety (2)

WCN (7)

WDA - MiM (6)

Wójcicki (1)

Александр (1)

Знак (1)

Империя (1)