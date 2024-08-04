Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6184 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1816 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск