Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 750,000
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6184 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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