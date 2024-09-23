Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,700,000
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2750 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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