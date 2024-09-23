5 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2750 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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