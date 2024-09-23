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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1816 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1816 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1816 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2750 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1816 IB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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