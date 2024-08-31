Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 5 грошей Царства Польского - Польша

type-coin
type-coin

5 грошей 1816-1832

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1816 IB 2,700,000 0 711817 IB - R4R* 0 01818 IB 3,055,764 0 721819 IB 5,531,568 0 721820 IB 3,481,037 0 481821 IB 1,651,023 R 0 141822 IB 1,281,611 R 0 181823 IB 2,098,041 0 281824 IB 234,591 R1R3 0 191825 IB 349,978 R1 0 201826 IB 2,079,136 0 141827 IB 1,904,020 0 41827 FH 1,904,020 0 441828 FH 402,504 R 0 141829 FH 713,581 R 0 201829 KG Новодел - R4R8 0 11830 FH 571,205 R 0 211831 KG 359,326 R1R3 0 21832 KG 153,687 R2R4 0 51832 KG Новодел - R2R6 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Все польские монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск