Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты 5 грошей Царства Польского - Польша
5 грошей 1816-1832
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1816 IB 2,700,000 0 711817 IB - R4R* 0 01818 IB 3,055,764 0 721819 IB 5,531,568 0 721820 IB 3,481,037 0 481821 IB 1,651,023 R 0 141822 IB 1,281,611 R 0 181823 IB 2,098,041 0 281824 IB 234,591 R1R3 0 191825 IB 349,978 R1 0 201826 IB 2,079,136 0 141827 IB 1,904,020 0 41827 FH 1,904,020 0 441828 FH 402,504 R 0 141829 FH 713,581 R 0 201829 KG Новодел - R4R8 0 11830 FH 571,205 R 0 211831 KG 359,326 R1R3 0 21832 KG 153,687 R2R4 0 51832 KG Новодел - R2R6 0 0
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