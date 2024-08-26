Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 359,326
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 грошей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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