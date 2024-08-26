5 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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