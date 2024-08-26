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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 359,326

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Польша 5 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 5 грошей 1831 KG на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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