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Польша
1831
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1831
Монеты Польши 1831 года
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Медь
Восстание 1831 года
Серебряные монеты
10 грошей 1831 KG
Средняя цена
270 $
Продажи
0
25
5 злотых 1831 KG
Средняя цена
510 $
Продажи
0
81
1 злотый 1831 KG
Большая голова
Средняя цена
240 $
Продажи
0
22
1 злотый 1831 KG
Малая голова
Средняя цена
400 $
Продажи
0
4
5 грошей 1831 KG
Средняя цена
310 $
Продажи
0
2
Медные монеты
3 гроша 1831 FH
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 гроша 1831 KG
Средняя цена
390 $
Продажи
0
37
3 гроша 1831 KG
Новодел
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
1
1 грош 1831 KG
Средняя цена
380 $
Продажи
0
13
1 грош 1831 KG
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Монеты польского восстания 1831 года
Дукат 1831 Польское восстание
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
416
5 злотых 1831 KG Польское восстание
Средняя цена
670 $
Продажи
0
502
5 злотых 1831 KG Польское восстание
Без черты в 211 / 625
Средняя цена
4000 $
Продажи
0
14
2 злотых 1831 KG Польское восстание
Средняя цена
430 $
Продажи
0
633
2 злотых 1831 KG Польское восстание
Ошибка "ZLOTE"
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
22
10 грошей 1831 KG Польское восстание
Ноги орла согнуты
Средняя цена
150 $
Продажи
0
277
10 грошей 1831 KG Польское восстание
Ноги орла прямые
Средняя цена
170 $
Продажи
0
112
10 грошей 1831 KG Пробные Польское восстание
Ободок из точек
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 гроша 1831 KG Польское восстание
Ноги орла согнуты
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
27
3 гроша 1831 KG Польское восстание
Ноги орла прямые
Средняя цена
200 $
Продажи
0
411
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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