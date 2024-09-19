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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1831 KG
Средняя цена 270 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
5 злотых 1831 KG
Средняя цена 510 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1 злотый 1831 KG Большая голова
Средняя цена 240 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 злотый 1831 KG Малая голова
Средняя цена 400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 грошей 1831 KG
Средняя цена 310 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1831 FH
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1831 KG
Средняя цена 390 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
3 гроша 1831 KG Новодел
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1831 KG
Средняя цена 380 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 грош 1831 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Монеты польского восстания 1831 года

Аверс
Реверс
Дукат 1831 Польское восстание
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 416
Аверс
Реверс
5 злотых 1831 KG Польское восстание
Средняя цена 670 $
Продажи
0 502
Аверс
Реверс
5 злотых 1831 KG Польское восстание Без черты в 211 / 625
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 1831 KG Польское восстание
Средняя цена 430 $
Продажи
0 633
Аверс
Реверс
2 злотых 1831 KG Польское восстание Ошибка "ZLOTE"
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 грошей 1831 KG Польское восстание Ноги орла согнуты
Средняя цена 150 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
10 грошей 1831 KG Польское восстание Ноги орла прямые
Средняя цена 170 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
10 грошей 1831 KG Пробные Польское восстание Ободок из точек
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1831 KG Польское восстание Ноги орла согнуты
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 гроша 1831 KG Польское восстание Ноги орла прямые
Средняя цена 200 $
Продажи
0 411
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