3 гроша 1831 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года со знаком KG. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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