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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла прямые (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ноги орла прямые

Аверс монеты - 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла прямые - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла прямые - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла прямые. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5336 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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