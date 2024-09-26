10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла прямые (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла прямые. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5336 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7500 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность UNC (35) AU (7) XF (42) VF (25) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (9) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (3) AU55 (3) DETAILS (4) Сервис NGC (22) PCGS (8) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

GGN (3)

Hess Divo (1)

MARCINIAK (16)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (10)

Numedux (2)

Numimarket (9)

Rzeszowski DA (14)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (4)

WCN (30)

WDA - MiM (9)

Wójcicki (4)

Русский Нумизматический Дом (4)