Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ободок из точек (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Ободок из точек
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Цены на аукционах
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