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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ободок из точек (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ободок из точек

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ободок из точек - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ободок из точек - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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