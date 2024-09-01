1 злотый 1831 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Александр за 54000 RUB. Торги состоялись 31 января 2021.

Сохранность AU (1) XF (1) VF (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1)