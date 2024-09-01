Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1831 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Малая голова
Фотография: Dom Aukcyjny Tempus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 385,236
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Александр за 54000 RUB. Торги состоялись 31 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numis Poland (1)
- Tempus (1)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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