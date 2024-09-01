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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1831 года KG. Малая голова (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Малая голова

Аверс монеты - 1 злотый 1831 года KG Малая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1831 года KG Малая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Tempus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 385,236

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Малая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Александр за 54000 RUB. Торги состоялись 31 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Numis Poland (1)
  • Tempus (1)
  • Александр (2)
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Александр - February 10, 2021
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Александр - September 30, 2020
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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