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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1831 года "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Дукат 1831 года "Польское восстание" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Дукат 1831 года "Польское восстание" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,983)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1103 oz) 3,4307 гр
  • Диаметр 24,4 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 163,205

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал Дукат
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (416)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1831 года "Польское восстание". Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 41500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2495 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Império Numis - June 2, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Império Numis - June 2, 2024
Продавец Império Numis
Дата 2 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Дукат 1831 "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF40 GCN
Цена
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Где продать?

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