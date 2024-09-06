Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1831 года "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,983)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1103 oz) 3,4307 гр
- Диаметр 24,4 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 163,205
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал Дукат
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (416)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1831 года "Польское восстание". Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 41500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Aurea (1)
- AURORA (3)
- Baldwin's (4)
- Busso Peus (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (6)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frankfurter (1)
- Frühwald (1)
- GGN (15)
- Goldberg (4)
- Grün (1)
- Heritage (13)
- Heritage Eur (4)
- Hess Divo (3)
- Império Numis (1)
- iNumis (1)
- Janas (1)
- Jean ELSEN (3)
- Künker (28)
- MARCINIAK (35)
- MDC Monaco (2)
- Morton & Eden (3)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (61)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numimarket (19)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- PDA & PGN (2)
- Rare Coins (5)
- Rauch (2)
- Rzeszowski DA (7)
- SINCONA (6)
- Sonntag (2)
- Spink (1)
- Stack's (11)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (7)
- UBS (5)
- V. GADOURY (2)
- WAG (2)
- WCN (108)
- WDA - MiM (11)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (10)
- Александр (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (3)
Продавец Império Numis
Дата 2 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 20
Где продать?
Для продажи Дукат 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск