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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ноги орла согнуты

Аверс монеты - 3 гроша 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла согнуты - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла согнуты - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,111,774

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность F
Цена
715 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность F
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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