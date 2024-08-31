Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Ноги орла согнуты
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,111,774
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность F
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
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