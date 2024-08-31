3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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