Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Ошибка "ZLOTE" (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Ошибка "ZLOTE"
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ошибка "ZLOTE". Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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