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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Ошибка "ZLOTE" (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ошибка "ZLOTE"

Аверс монеты - 2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" Ошибка "ZLOTE" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" Ошибка "ZLOTE" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ошибка "ZLOTE". Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1974 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
944 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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