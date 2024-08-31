2 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Ошибка "ZLOTE" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ошибка "ZLOTE". Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность AU (4) XF (10) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (1) XF40 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

GGN (1)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

Numimarket (5)

SINCONA (2)

Stary Sklep (2)

VL Nummus (1)

WCN (6)

WDA - MiM (2)