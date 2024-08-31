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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1831 года KG. Большая голова (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Большая голова

Аверс монеты - 1 злотый 1831 года KG Большая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1831 года KG Большая голова - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 385,236

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Большая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность VF
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
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Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Heritage - January 4, 2010
Польша 1 злотый 1831 KG на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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