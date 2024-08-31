Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1831 года KG. Большая голова (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Большая голова
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 385,236
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Большая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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