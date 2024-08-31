1 злотый 1831 года KG. Большая голова (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1831 года со знаком KG. Большая голова. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 4 апреля 2020.

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