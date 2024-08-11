Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Ноги орла согнуты
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6,038,148
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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