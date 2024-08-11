10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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