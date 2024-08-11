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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла согнуты (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ноги орла согнуты

Аверс монеты - 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла согнуты - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла согнуты - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6,038,148

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла согнуты. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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