1 грош 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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