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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1831 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1831 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,776,820

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
989 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 грош 1831 KG на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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