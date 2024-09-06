Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1831 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,776,820
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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