10 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1270 USD. Торги состоялись 21 июня 2019.

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