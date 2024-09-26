Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,527,861
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1270 USD. Торги состоялись 21 июня 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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