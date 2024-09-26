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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,527,861

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Александр за 1270 USD. Торги состоялись 21 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - June 21, 2019
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - March 24, 2017
Польша 10 грошей 1831 KG на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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