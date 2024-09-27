Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 31,5 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 22,571
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (502) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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