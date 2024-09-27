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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 31,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 22,571

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (502) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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