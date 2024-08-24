5 злотых 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 23000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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