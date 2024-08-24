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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1831 года KG - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,003,678

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 23000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 326 EUR
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Знак - January 26, 2024
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - September 27, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - March 8, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - February 8, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - January 14, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 злотых 1831 KG на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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