Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1831 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,59 гр
- Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,003,678
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 23000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
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