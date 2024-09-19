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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1831 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1831 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 429,369

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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