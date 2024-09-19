3 гроша 1831 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (6) VF (18) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (2) AU58 (1) VF30 (1) SP62 (1) BN (4) Сервис PCGS (4) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

COINSNET (3)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (1)

Künker (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (1)

Numimarket (3)

Numis Poland (1)

Rare Coins (4)

Stare Monety (1)

WCN (5)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (3)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (1)

Русский Нумизматический Дом (2)