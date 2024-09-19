Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1831 года KG (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе WDA - MiM за 12000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9250 RUB
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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