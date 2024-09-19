Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Без черты в 211 / 625 (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Без черты в 211 / 625
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 31,5 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Без черты в 211 / 625. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5716 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
6081 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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