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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Без черты в 211 / 625 (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Без черты в 211 / 625

Аверс монеты - 5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" Без черты в 211 / 625 - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1831 года KG "Польское восстание" Без черты в 211 / 625 - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 31,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Без черты в 211 / 625. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5716 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
5222 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
6081 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша 5 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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