5 злотых 1831 года KG "Польское восстание". Без черты в 211 / 625 (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Без черты в 211 / 625. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5716 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (6) AU (4) XF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU55 (1) Сервис NGC (3)