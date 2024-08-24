Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла прямые (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Ноги орла прямые
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (411) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла прямые. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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