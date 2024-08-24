3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла прямые (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла прямые. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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