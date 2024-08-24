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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1831 года KG "Польское восстание". Ноги орла прямые (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Ноги орла прямые

Аверс монеты - 3 гроша 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла прямые - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1831 года KG "Польское восстание" Ноги орла прямые - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (411) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Ноги орла прямые. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 710 PLN
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 гроша 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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