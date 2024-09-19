Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,09 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 170,990
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 2 злотых
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (633) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 36000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
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