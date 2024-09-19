2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 36000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

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