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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1831 года KG "Польское восстание" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 170,990

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (633) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1831 года "Польское восстание" со знаком KG. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 36000 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 880 PLN
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1831 KG "Польское восстание" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1831 "Польское восстание" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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