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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1829 года KG. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 грошей 1829 года KG Новодел - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1829 года KG Новодел - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1829 года со знаком KG. Новодел. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3012 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 155 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 5 грошей 1829 KG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 5 грошей 1829 KG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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