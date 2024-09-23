5 грошей 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stary Sklep за 7100 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность UNC (7) AU (11) XF (18) VF (34) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (4) AU58 (7) XF45 (2) VF35 (1) DETAILS (3) Сервис PCGS (9) NGC (10)

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