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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 грошей 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 грошей 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,055,764

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stary Sklep за 7100 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 грошей 1818 IB на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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