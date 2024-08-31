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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1818 IB Большая голова
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
25 злотых 1818 IB Большая голова
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 116

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 злотый 1818 IB Большая голова
Средняя цена 150 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
2 злотых 1818 IB Большая голова
Средняя цена 220 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
5 злотых 1818 IB
Средняя цена 560 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 грошей 1818 IB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 72

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1818 IB Длинный хвост
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 гроша 1818 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 гроша 1818 IB Короткий хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1818 IB Длинный хвост
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 грош 1818 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1818 Длинный хвост
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
25 злотых 1818 IB Пробные Малая голова
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 1818 IB Пробные
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1818 IB Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 злотый 1818 IB Пробный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 1818 IB Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1818 IB Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
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