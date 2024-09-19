Пробные 25 злотых 1818 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 25 злотых 1818 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

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