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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 25 злотых 1818 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Пробные 25 злотых 1818 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробные 25 злотых 1818 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,91 гр
  • Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 25 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 25 злотых 1818 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
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Польша 25 злотых 1818 IB "Малая голова" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша 25 злотых 1818 IB "Малая голова" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2820 $
Цена в валюте аукциона 2820 USD
Польша 25 злотых 1818 IB "Малая голова" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 25 злотых 1818 IB "Малая голова" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 злотых 1818 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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