Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 25 злотых 1818 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,91 гр
- Чистого золота (0,1448 oz) 4,5025 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 25 злотых
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 25 злотых 1818 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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