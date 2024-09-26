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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 3 гроша 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Пробные 3 гроша 1818 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробные 3 гроша 1818 года IB - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 3 гроша 1818 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2904 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 390 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 3 гроша 1818 IB (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 гроша 1818 IB (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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