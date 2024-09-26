Пробные 3 гроша 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 3 гроша 1818 года со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2904 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 390 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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