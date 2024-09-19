1 злотый 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22450 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

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