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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 злотый 1818 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 злотый 1818 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 4,55 гр
  • Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,252,718

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22450 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1818 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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