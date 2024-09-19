Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 4,55 гр
- Чистого серебра (0,0867 oz) 2,6981 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 2,252,718
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 злотый
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22450 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
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Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
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Дата 1 июня 2023
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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