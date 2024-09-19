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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50,040

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5547 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5615 $
Цена в валюте аукциона 22500 PLN
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
4960 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1818 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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