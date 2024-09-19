Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50,040
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5547 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
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Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2023
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Сохранность AU55 ННР
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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