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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1818 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1818 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
2016 $
Цена в валюте аукциона 7800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
******
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