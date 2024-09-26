Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1818 года IB (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 600 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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