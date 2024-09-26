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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 600 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 1 злотый 1818 IB (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 злотый 1818 IB (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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