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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,034,994

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1818 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1818 IB "Длинный хвост" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1818 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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