Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1818 года IB "Длинный хвост" (Польша, Царство Польское)
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1818 года "Длинный хвост" со знаком IB. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1818 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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