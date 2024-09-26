2 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2249 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

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