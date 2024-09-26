Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1818 года IB "Большая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 2 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 2 злотых 1818 года IB "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,09 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3904 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,320,681

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1818 года "Большая голова" со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2249 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • GGN (5)
  • Heritage (3)
  • iBelgica (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • WCN (10)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (3)
  • Александр (7)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 53583 RUB
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 2 злотых 1818 IB "Большая голова" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1818 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1818 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск