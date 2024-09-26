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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 5 злотых 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 5 злотых 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,59 гр
  • Чистого серебра (0,4351 oz) 13,5321 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 115,493

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • SINCONA (1)
  • WCN (4)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1818 IB на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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