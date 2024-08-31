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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Karol Plage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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