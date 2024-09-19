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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 грошей Царства Польского - Польша

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5 грошей 1818 Пробные

Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи
1818 IB R4R8 0 0
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