Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1818 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1818 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2903 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 390 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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