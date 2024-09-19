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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1818 года IB "Короткий хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1818 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1818 года IB "Короткий хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1818 года "Короткий хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2903 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 390 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 3 гроша 1818 IB "Короткий хвост" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 гроша 1818 IB "Короткий хвост" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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