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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1818 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Gorny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,53 гр
  • Чистого серебра (0,4334 oz) 13,48 гр
  • Диаметр 31,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Империя за 8000000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Империя (1)
Польша 5 злотых 1818 IB (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
Польша 5 злотых 1818 IB (Пробные) на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
238673 $
Цена в валюте аукциона 8000000 RUB

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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