Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1818 года IB (Польша, Царство Польское)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,53 гр
- Чистого серебра (0,4334 oz) 13,48 гр
- Диаметр 31,5 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 5 злотых
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Империя за 8000000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- Империя (1)
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