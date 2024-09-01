Пробные 5 злотых 1818 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1818 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Империя за 8000000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

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